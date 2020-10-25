قتيل وأربعة مصابين بنزاع عشائري في جسر ديالى

2020/10/25 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل شخص واصابة أربعة آخرين بنزاع عشائري في جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع، مساء اليوم، في جسر ديالى حي الشيشان اسفر عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بعد تبادل اطلاق النار بينهم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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