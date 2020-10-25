تطورات انتشار كورونا في العالم.. تشديد القيود بايطاليا واعلان الطوارئ في اسبانيا

2020/10/25 | 21:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بعد تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة، قررت إيطاليا تشديد القيود للحد من تفشي فيروس كورونا المستجدّ، رغم التظاهرات في الأيام الأخيرة في روما ونابولي ضد حظر التجوّل المفروض في ثلاث مناطق.

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