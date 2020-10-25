الثواني الاخيرة تمنح الجوية فوزا صعبا على الكهرباء بالممتاز

2020/10/25 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاحد (25 تشرين الاول 2020) فوزا صعبا على الكهرباء بهدف عباس جاسم في الثواني الاخيرة من المباراة، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي في استكمال منافسات الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول لم يشهد الاثارة والاداء الفني رغم ان الافضلية كانت للجوية في هذا الشوط الفقير بالفرص الفعلية والتهديد المباشر على المرميين، لينتهي سلبيا بالنتيجة والاداء.

في الشوط الثاني ومنذ البداية نشط الجوية خطوطه بهجمات وضغط على مرمى الكهرباء وكانت اول التهديدات تسديدة ايمن حسين عند الدقيقة 55 هزت الشباك من الخلف،ومع مرور الوقت اصبحت السيادة جوية وكان الاقرب للتسجيل وعاد ايمن في الدقيقة 58 بتسديدة قوية تصدى لها حارس الكهرباء محمد عباس،وأكمل الكهرباء المباراة بنقص عددي بعد طرد مرتضى هديب بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 76،وشهدت الدقائق الاخيرة تراجع جميع خطوط الكهرباء الى الخلف للمحافظة على التعادل وامتصاص الضغط الجوي المتواصل، وانتظر الجوية حتى الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع وهدف الفوز جاء بواسطة عباس جاسم وصافرة النهاية مباشرة تعلن عن فوز الجوية 1- صفر.

وكانت الجولة الاولى قد افتتحت اليوم ايضا بتعادل الشرطة والزوراء 1-1، والميناء والحدود صفر-صفر، وفوز الديوانية على النجف 1-صفر، ونفط الوسط على السماوة 5-1.

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