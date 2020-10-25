ماكرون يرد على منتقديه: لن نستسلم أبداً

2020/10/25 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

رد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، على موجة الانتقاد التي تعرض لها بعد تصريحاته المدافعة عن الرسومات المسيئة للنبي محمد "ص".

وقال ماكرون في حسابه على موقع "تويتر": "لن نستسلم أبدا.



نحن نحترم جميع الاختلافات بروح السلام.



نحن لا نقبل خطاب الكراهية وندافع عن النقاش العقلاني.



سنكون دائما إلى جانب الكرامة الإنسانية والقيم العالمية".

وفي وقت سابق، قال ماكرون أثناء حفل تأبين باتي الذي أقيم في جامعة السوربون إن فرنسا لن تتخلى عن الرسومات "وإن تقهقر البعض"، مضيفا أن باتي قتل لأن "الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا".

ولم يمر هذا الخطاب مرور الكرام، بل أشعل وسائل التواصل الاجتماعي العربية التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية على وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى وسم #ماكرون_يسيء_للنبي و #إلا_رسول_الله التي عبر المدونون فيها عن غضبهم الشديد من استمرار نشر الرسوم التي تسيء لنبي الإسلام.

وعراقيا، قال عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاحد، ان أعضاء البرلمان سيقودون مطالبة حقيقية داخل المجلس لإيقاف التعاملات مع فرنسا، وذلك على خلفية الإساءة للنبي محمد "ص".

وذكر الكلابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ما قام به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من اساءة لرسول الانسانية والعدالة والرحمة، يمثل رسالة سيئة لكل شعوب العالم، وليس الاسلامية فقط، وهو امر للأسف يتكرر بين فترة وأخرى، ويشعرنا بخيبة امل من دول تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان".

واضاف الكلابي: "سنقود مطالبة حقيقة في مجلس النواب لإيقاف التعاملات مع فرنسا في مختلف الاتجاهات، في حال لم يقدم الرئيس الفرنسي اعتذارا رسميا عن الاساءة بحق نبي الرحمة"، مبينا أن "كل الخيارات مطروحة للتعامل مع الاساءة الحاصلة بحق النبي من قبل فرنسا".

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