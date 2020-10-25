الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال أحد الهاربين من سجون محافظتي صلاح الدين ونينوى

2020/10/25 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، الاحد، اعتقال أحد الهاربين من سجون محافظتي صلاح الدين ونينوى، مبينة أنه تم القاء القبض عليه في محافظة البصرة. وذكرت الوكالة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “في واحدة من اعقد عمليات المتابعة لاحد الهاربين من سجون صلاح الدين ونينوى والذي امتاز بالمكر والخديعة واتقان التضليل …

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