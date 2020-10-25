التعليم العالي تعلن الموافقة على قبول خريجي مدارس الموهوبين

2020/10/25 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، موافقة الوزير نبيل كاظم، على قبول خريجي مدارس الموهوبين حسب رغبتهم في ضوء خيارات القبول المركزي للسنة الدراسية 2021/2020. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزير وجه بتوفير المناهج والأنشطة التعليمية والتربوية التي تلبي احتياجاتهم وبلورة …

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