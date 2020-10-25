صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها اليوم

2020/10/25 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اوضحت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة فيها هذا اليوم ، البالغ عددها 305 اصابة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاصابات توزعت كالتالي :أبو غريب ——————8ابو دشير ——————2الاسكان ——————12الاعلام ——————9البياع ——————5التاجي ——————3التراث ——————1الحارثية ——————1الحرية ——————26الــدورة -———-——32الدولعي ——————3الرحمانية —————— 1السيدية ——————7الشالجية ——————4الشرطة الخامسة ———1الشرطة الرابعة ————1الشعلة ——————15الصالحية ——————2الطوبجي ——————3العامرية ——————5العطـيـفيـة -—————9الغزاليـة -—————28القادسيـة —————-4الكاظميـة —————16المحمودية —————4المنصور —————-7الوشاش ——————4اليـرموك ——-———2جــكوك —————-5حي الجامعة ————-34حي الجهاد -————3حي الخضراء -————13حي العامل -————-4حي العدل ——-——- 12سبع البور —————1شارع حيفا —————-3مجمع الايادي ——--— 1سكنة جانب الرصافة -———10محافظة الانبار ———1محافظة بابل —-—— 1محافظة ديالى -———1محافظة ميسان ———1الشفاء: 660الوفيات: 7 ./انتهى9

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