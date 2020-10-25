خبير اقتصادي لـ/نينا/ : على وزارة المالية الإسراع بعرض الموجودات الحكومية العاطلة للبيع لسد العجز المالي

2020/10/25 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد الخبير في الشان الاقتصادي صفوان قصي ، على ضرورة الاسراع بإصدار تشريع استثنائي يجيز لوزارة المالية الاقتراض من صناديق التمويل الذاتي ،وعرض الموجودات الحكومية العاطلة للبيع لسد العجز المالي.



وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : مع استمرار تدني اسعار النفط وانخفاض كمية الصادرات النفطية العراقية من خلال الالتزام بأتفاق اوبك + ؛ لابد من تنفيذ الحلول البديلة لتمويل الرواتب والرعاية والأمور الضرورية الأخرى دون تأخير ، مؤكدا على اهمية إصدار تشريع استثنائي يجيز لوزارة المالية الاقتراض من صناديق التمويل الذاتي لتمويل جزء من الرواتب يمكن أن يساهم في تمويل العجز الحاصل بالإضافة إلى الإسراع بعرض الموجودات الحكومية العاطلة للبيع من خلال سوق العراق للأوراق المالية ".كما دعا الخبير الاقتصادي ، الى أمكانية تخفيض حصة وزارة المالية في جميع الشراكات العامة وغيرها من الجهات مقابل حصول وزارة المالية على الفائض المتراكم أو جزء منه لتلك الجهات ".ويشهد العالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة عجزا ماليا نتيجة جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط ادى الى تلكؤ وزارة المالية بدفع رواتب موظفي الدولة ./انتهى8

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