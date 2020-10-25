اعلان موعد توزيع الاراضي السكنية على عائلات شهداء ذي قار

2020/10/25 | 21:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ديوان محافظة ذي قار، عن الموعد المحدد لتوزيع دفعة جديدة من الأراضي السكنية على عائلات الشهداء....

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