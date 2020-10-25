العمليات المشتركة العراقية تؤكد على حماية المتظاهرين السلميين

2020/10/25 | 21:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، في العراق مواصلتهم حماية المتظاهرين السلميين رغم الاعتداءات عليهم....

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