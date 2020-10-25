كومان يواجه خطر الإيقاف 12 مباراة

2020/10/25 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، عن أن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، يواجه خطر الإيقاف 12 مباراة.

وقال كومان، إن "قرارات حكام الفيديو خلال المباريات الـ5 التي أجرتها حتى الآن لا تظهر سوى ضد برشلونة".

وأوضح كومان أن برشلونة يستحق ركلة جزاء لصالح ليونيل ميسي أمام إشبيلية قبل أيام، وتساءل الهولندي ”لماذا دائما القرارات ضد برشلونة؟ أنا لا أفهم حكم الفيديو المساعد".

ووجه كومان، الذي تولى تدريب برشلونة الصيف الماضي، خلفا لكيكي سيتين، انتقادات شديدة لحكم مباراة الكلاسيكو، التي فاز فيها ريال مدريد 3/1، على ملعب كامب نو، السبت، في الليغا".

وشهدت المباراة جدلا بعدما احتسب حكم الكلاسيكو ركلة جزاء، بعد تدخل من كليمونت لينغليت على سيرجيو راموس، سجل منها الأخير الهدف الثاني لريال مدريد، قبل أن يوقع لوكا مودريتش الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع".

ووفقا لصحيفة ”سبورت"، أن "لجنة المسابقات ستنظر في تصريحات كومان لمعرفة ما إذا كان تجاوز ما يتعارض مع اللوائح".

وأشارت إلى أنه "حال ثبوت تجاوز كومان للوائح فإنه سيتعرض للإيقاف بين 4 إلى 12 مباراة، إضافة إلى غرامة مالية بين 601 إلى 3000 يورو".

وخسر برشلونة مرتين وتعادل مرة، ليحصد 7 نقاط من 5 مباريات في الدوري الإسباني، ويحتل المركز الثاني عشر، علما أن له مباراتين مؤجلتين".

المصدر : ارم نيوز

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