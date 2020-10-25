اربيل تصدر قرارات جديدة للحد من كورونا

2020/10/25 | 21:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت غرفة عمليات اربيل وبحضور وزير الداخلية ريبر احمد، يوم الاحد، اجتماعا لبحث مستجدات جهود مكافحة تفشي فايروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ اربيل خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الاجتماع بحث مستجدات مكافحة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، وصدر عنه عدة قرارات وهي:

اولا: تتولى لجان القائممقاميات والفرق الصحية والبلدية والرقابة التجارية والقوات الامنية، مسؤولية تنفيذ القرارات في محافظة اربيل .

ثانيا: يجب على جميع المواطنين في حدود محافظة اربيل ، الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات، والمخالف سيتخذ ضده اجراءات قانونية وفق آلية القرارات الصادرة عن الاجتماع.

ثالثا: تشكيل مفارز متنقلة للقوات الامنية لمتابعة تنفيذ التعليمات الصحية والاجراءات الوقائية ضد كورونا بارتداء الكمامات في الاماكن العامة.

رابعا: يجب التزام سواق سيارات الخاصة والعمومية بالتعليمات الصحية وارتداء السواق والركاب الكمامات والمخالف سيعرض نفسه لاجراءات قانونية.

امسا: اغلاق الاماكن الاتية:

" قاعات الافراح، حفلات التخرج لطلاب المدارس الاهلية والحكومية، جميع النشاطات الرياضية وجميع التجمعات، والمؤتمرات والندوات.

سادسا: اغلاق هذه الاماكن حتى الساعة الـ 12 مساء:

" النوادي الليلة، محلات الركيلة، نوادي المشروب الكحولية، الحفلات الليلية للنوادي".

سابعا: ابقاء مجالس العزاء، وزيارات القبور مغلقة، مراكز الشرطة ومخاتير المحلات مسؤولة والمخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ثامنا: على جميع الاماكن المفتوحة الالتزام بالتعليمات الصحية، من ارتداء الكمامات وعدم احداث الازدحام، في الاسواق والمحلات والمطاعم، المحلات المخالفة تتخذ ضده اجراءات قانونية والاغلاق فورا.

تاسعا: الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا في المصايف والمنتجعات، وعلى السياح ارتداء الكمامات والمخالف تتخذ ضده اجراءات قانونية.

عاشرا: بسبب تزايد احصائيات الاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان، دعت اللجنة وزارة الداخلية الى متابعة دوام المدارس والمعاهد والكليات ومراكز التعليم خلال اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا.

حادي عشر: دعوة رجال الدين واتحاد علماء الدين الى التعاون في التوعية الصحية، وعدم السماح لانفسهم بتجاوز ارتداء الكمامات في الجوامع والاماكن الدينية.

ثاني عشر:على جميع الاسواق في محافظة اربيل عدم السماح للسياح والمواطنين، بعدم ارتداء الكمامات داخل حدود محافظة اربيل .

واكد البيان: ان هذه القرارات ستكون نافذة ابتداء من الساعة الـ 12 من ليلة 26 تشرين اول 2020.

PUKmedia ترجمة

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