لجنة الامن والدفاع النيابية تعلن توصلها الى نتائج في حادثة الفرحاتية

2020/10/25 | 21:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر توصل اللجنة الخاصة بأمن العراق إلى نتائج ستعرض بتقرير نهائي خلال 14 يوما.

وقال آل حيدر وهو عضو في اللجنة الخاصة بأمن العراق للوكالة الرسمية في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 تشرين الاول 2020)، إن "اللجنة المشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عقدت اجتماعا لمناقشة السبل الكفيلة بالحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية".

وأضاف، أن "اللجنة في طور جمع المعلومات وتوصلت إلى نتائج ستعرض بتقرير بعد 14 يوما على رئيس اللجنة".

وبشأن اللجنة المشكلة في حادثة الفرحاتية أشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى أن "اللجنة المشكلة برئاسة رئيس أركان الجيش مستمرة في التحقيق"، لافتا إلى أن "الحادثة كانت جنائية شخصية".





من جانب آخر رجح آل حيدر "زيارة مرتقبة لوزير الدفاع جمعة عناد إلى فرنسا لتوقيع اتفاقات لدعم سلاح الجو بأسلحة خاصة".

وترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اجتماعا للجنة الخاصة بأمن العراق، واستعرض أعضاء اللجنة، ما توصلت إليه من معلومات ونتائج مهمة، فيما يخص عملها، على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وناقش الأعرجي مع أعضاء اللجنة، السبل الكفيلة بالحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية.

وأكد الأعضاء على تأدية المهمة الموكلة إليهم بكل مهنية وحياد، بما يعزز أمن العراق، وستقدم اللجنة تقريرها ضمن المدة المحددة لها.

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