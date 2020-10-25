الشيخ علي: من يرمي الرمانات اليدوية هم 'الميليشيات القذرة' (فيديو)

2020/10/25 | 21:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قال رئيس تحالف تمدن، النائب، فائق الشيخ علي، الأحد، ان من يرمي المتظاهرين والأجهزة الأمنية بالرمانات اليدوية هم "الميليشيات القذرة"، على حد قوله.

وكتب الشيخ علي، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم (25 تشرين الأول 2020): "المتظاهرون عزل وسلميون، ليس لديهم رمانات يدوية حتى يلقونها على القوات الأمنية".

وأضاف النائب، "لا تشيطنوا التظاهرات.



لو كان لدى المتظاهرين رمانات يدوية لقضوا على حكمكم من زمان!".

وأوضح الشيخ علي، ان "من يرمي المتظاهرين والأجهزة الأمنية معا هم الميليشيات القذرة..



لأنهم يخشون عراق بلا ميليشيات".

المتظاهرون عُزَّل وسلميون، ليس لديهم رمانات يدوية حتى يلقونها على القوات الأمنية.

لا تشيطنوا التظاهرات.



لو كان لدى المتظاهرين رمانات يدوية لقضوا على حكمكم من زمان!

مَنْ يرمي المتظاهرين والأجهزة الأمنية معاً هم الميليشيات القذرة..



لأنهم يخشون #عراق_بلاميليشيات pic.twitter.com/myVvys1vBY

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) October 25, 2020

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلن يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، جرح إثنين من الضباط و30 من منتسبي فوج طوارئ الثاني برمي مجموعة محسوبة على المتظاهرين رمانات يدوية عليهم في بغداد.

وكتب رسول تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، انه "شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم".

وأضاف: "الا انه ومع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و30 من منتسبي فوج طوارئ الثاني، ومازالت هذه المجموعة تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناتي الملتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد".

وتابع رسول، "في حين تواصل القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها وهذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون .وسوف تستمر قواتنا الامنية في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة".

من جهتها أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، استمرار استنفار كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات للجرحى من القوات الأمنية والمدنيين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، انها "تؤكد استمرار استنفار كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للجرحى الذين تم نقلهم الى مستشفيات الوزارة من القوات الأمنية والمدنيين من خلال سيارات الاسعاف والفرق الميدانية المستمرة بعملها وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي".

وأضاف البيان، "كما تؤكد الوزارة استمرار تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا في كافة المؤسسات المخصصة لعلاج هذه الجائحة".

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