الليبرالية المطلوبة من البابا فرنسيس - عادل صوما

2020/10/25 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما في الوقت الذي بدأت فيه الحضارة العلمانية تستوعب الهجمة الشرسة التي تريد تقويضها، مستغلة الديموقراطية والايمان بتعددية المجتمع، وأخذت هذه الحضارة تبحث عن "عقيدة مدنية" تحمي "مواطنيها" من العودة إلى عصور سفك دماء الأحياء، بسبب موروثات ماورائية منذ أكثر من عشر ألاف سنة تتعارض مع العلوم الحديثة والتاريخ والجغرافيا، وحتى حقوق المواطن ومفهوم المواطنة والدولة والانتماء، عُرض فيلم وثائقي بعنوان "فرانشيسكو ......





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