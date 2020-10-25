بين التنمية المستدامة والتنمية المستدانة - حجاج نايل

2020/10/25 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حجاج_نايل بالفعل شر البلية ما يضحك ، وبالفعل اصبح بعض المسئولين والاعلاميين في الدولة المصرية مثارا للتعجب او السخرية او التأمل ، وذلك حسب الموقف والطريقة التي يقدمون بها طرائفهم ونكاتهم ، قرأت بوست علي الفيس بوك ادهشني للغاية ، ولم اصدق وذهبت كالعادة الي جوجل بحثا عن مصدره ، فوجدته بالفعل وبعد قليل من حرقة الدم وتأكيد الاندهاشة لم استطيع المرور عليه دون كتابة او تعليق.



الخبر كالتالي في جريدة الوط ......





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