النمط الأميركي من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (1) - عبدالله تركماني

2020/10/25 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني لم يكن عدد سكان الولايات المتحدة الأميركية حين أُعلن استقلالها، في 4 يوليو/تموز 1776، سوى ثلاثة ملايين نسمة، موزّعين على ثلاث عشرة ولاية منفصلة ومستعمَرة.



وتعود أصول الثورة الأميركية إلى عدة أسباب، اقتصادية وسياسية ودينية وفكرية، وكان من أهمها (1):(أ)- بدأ النزاع بين المستوطنين الإنكليز في أميركا والبرلمان الإنكليزي، حين قرر البرلمان رفع قيمة الضريبة المفروضة على المستوطنين، أثناء حرب السنوات ......





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