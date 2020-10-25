 “السهم القاتل” الاسرائيلية… وسيناريو حرب محتملة ضد لبنان

2020/10/25 | 21:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..أطلق الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية هي الأكبر، تحاكي سيناريو حرب محتملة في أكثر من جبهة ضد “حزب الله”.



وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على “تويتر”، أن “تمرين “السهم القاتل”، الذي يستمر حتى الخميس المقبل ،ويعد أكبر تدريبات عسكرية في البلاد في العام الجاري، يحاكي حربا متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة […]

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