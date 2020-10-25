كتيبة الصقور تخطف فوزاُ مثيراً امام الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

2020/10/25 | 21:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

نجح فريق القوة الجوية في خطف الفوز الاول لهل في الدوري الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على الكهرباء بهدف دون رد.

واقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الجولة الاولى من دوري الكرة الممتاز.

وانتظر الصقور حتى الدقيقة الـ94، ليسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب عباس جاسم، لتنتهي المواجهة بهدف يتيم.

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده الى ثلاث نقاط بالتساوي مع الديوانية ونفط الوسط.



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