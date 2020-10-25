الدوري العراقي الممتاز.. تعرف على نتائج اليوم

2020/10/25 | 21:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقيمت اليوم الأحد 5 مباريات في افتتاح الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز في موسمه الجديد (2020-2021)

التدوينة الدوري العراقي الممتاز..



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