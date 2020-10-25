2020/10/25 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميناج تحتفل بعيد زواجها { لوس انجلوس – وكالات – نشرت النجمة العالمية نيكي ميناج عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة الاولى لطفلها، وذلك إحتفالاً بعيد زواجها، وعلّقت بالقول:عيد ذكرى زواج سعيد حبيبي.وحرصت ميناج في الصورة على عدم الكشف عن وجه الطفل، إذ ظهر في الصورة قدمه يمسكها يد والده.وكشفت ميناج خبر […]

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