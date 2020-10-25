2020/10/25 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجبات الطائرات في سنغافورة تعويضاً عن الحرمان من السفر { سنغافورة (أ ف ب) – توافد مئات محبي عالم الطيران السبت إلى مطاعم موقتة أقامتها الخطوط الجوية السنغافورية سينغابور إيرلاينز في طائرتين جاثمتين على مدرج المطار، واستمتعوا بتناول الطعام في مقاعد الركاب وهم يشاهدون أفلاماً على الشاشات الصغيرة المثبتة أمامهم، كما لو كانت في واحدة […]

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