2020/10/25 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكاء إصطناعي يكشف عن الزهايمر بإستخدام رسم علبة بسكويت لندن – جاين وايكفيلد يستخدم نظام ذكاء اصطناعي رسما مؤرخا لطفلين يسرقان علبة بسكويت خلف ظهر أمهما للكشف عن بداية مرض ألزهايمر.ويستخدم النظام عينات صوتية للأشخاص الذين يصفون المشهد للتنبؤ بإمكانية إصابة الأشخاص الأصحاء بالمرض.ويمكن أن يتنبأ ببداية المرض قبل الأطباء بسبع سنوات وبدقة […]

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