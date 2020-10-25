إصابة جنديين باطلاق نار شمالي بغداد

2020/10/25 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، بإصابة جنديين باطلاق نار شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جنديين اصيبا مساء اليوم، باطلاق نار ضمن منطقة الغزيلية في قضاء الطارمية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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