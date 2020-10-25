2020/10/25 | 21:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الوزارة تقديم الخدمات الطبية للمصابين في الاحتجاجات (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، الأحد، تقديم الخدمات الطبية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، تدون أن تعلن عن حصيلتهم.

وذكرت الوزارة في بيان، 25 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "مؤسساتها كافة وملاكاتها المختلفة مستمرة بتقديم الخدمات للجرحى الذين تم نقلهمإالى مستشفيات الوزارة من القوات الأمنية والمدنيين من خلال سيارات الإسعاف".

وأضاف البيان، أنّ "الفرق الميدانية المستمرة بعملها"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ "الوزارة مستمرة بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا في كافة المؤسسات المخصصة لعلاج هذه الجائحة".

اقرأ/ي أيضًا:

صور| إصابات بين صفوف متظاهرين وقوات أمن في بغداد

25 تشرين..



رفاق صفاء السرايّ يطلقون جولة جديدة من الاحتجاجات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من وزارة الصحة حول جرحى الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من وزارة الصحة حول جرحى الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).