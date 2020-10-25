صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 305 المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/25 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:

عدد الاصابات 305 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————8

ابو دشير ——————2

الاسكان ——————12

الاعلام ——————9

البياع ——————5

التاجي ——————3

التراث ——————1

الحارثية ——————1

الحرية ——————26

الــدورة -———-——32

الدولعي ——————3

الرحمانية —————— 1

السيدية ——————7

الشالجية ——————4

الشرطة الخامسة ———1

الشرطة الرابعة ————1

الشعلة ——————15

الصالحية ——————2

الطوبجي ——————3

العامرية ——————5

العطـيـفيـة -—————9

الغزاليـة -—————28

القادسيـة —————-4

الكاظميـة —————16

المحمودية —————4

المنصور —————-7

الوشاش ——————4

اليـرموك ——-———2

جــكوك —————-5

حي الجامعة ————-34

حي الجهاد -————3

حي الخضراء -————13

حي العامل -————-4

حي العدل ——-——- 12

سبع البور —————1

شارع حيفا —————-3

مجمع الايادي ——–— 1

سكنة جانب الرصافة -———10

محافظة الانبار ———1

محافظة بابل —-—— 1

محافظة ديالى -———1

محافظة ميسان ———1

الشفاء:

660

الوفيات:

7

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