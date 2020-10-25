2020/10/25 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف المنسق الاعلامي لفريق الزوراء عبد الرحمن رشيد اليوم الاحد ( 25 تشرين الاول 2020)، عن مغادرة لاعب المنتخب والزوراء ضرغام اسماعيل المستشفى بعد تلقي العلاج من الاصابة في لقاء القمة مع الشرطة اليوم.

وقال رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن:" لاعب الفريق ضرغام اسماعيل تعرض للاصابة من خلال كرة مشتركة مع لاعب الشرطة علاء مهاوي، الا انه تحامل على نفسه لاكمال اللقاء".

واضاف :"بعد نهاية المباراة تعرض اللاعب لصعوبة في التنفس مما استدعى نقله الى مستشفى العربي لتلقي العلاج، وخلال الفحص الشعاعي ظهر ان هناك كدمة في القفص الصدري وتلقى العلاج وغادر المستشفى".

يشار الى ان لقاء الزوراء والشرطة كان قد انتهى بالتعادل 1-1، في افتتاح الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز اليوم الاحد على ملعب الشعب الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب المنتخب والزوراء ضرغام اسماعيل يغادر المستشفى بعد الاصابة في لقاء الشرطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب المنتخب والزوراء ضرغام اسماعيل يغادر المستشفى بعد الاصابة في لقاء الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).