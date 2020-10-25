التعليم تطلق الاستمارة الإلكترونية لذوي الشهداء للقبول المركزي بالجامعات

2020/10/25 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الاستمارة الإلكترونية لذوي الشهداء للقبول المركزي بالجامعات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها أطلقت الاستمارة الإلكترونية لتقديم الطلبة من ذوي الشهداء إلى القبول المركزي في الجامعات".

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