75 مشاركا من مختلف المناطق.. انطلاق الحوار الليبي للاتفاق على سلطة موحدة

2020/10/25 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الأحد، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، الاثنين، ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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