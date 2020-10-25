مقتل شرطي واصابة اخر في ديالى

2020/10/25 | 21:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شرطي واصيب آخر، ليلة الاحد، اثر هجوم ارهابي شرقي مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

واوضح الناشط السياسي في ديالى عباس احمد لـ PUKmedia: ان ارهابيي داعش هاجموا، الليلة، قوات الشرطة الاتحادية في قرية "مخيصة" شرقي بعقوبة.

واضاف: ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل شرطي واصابة اخر بجروح، بحسب احصائية اولية.

PUKmedia خاص‌

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