اسبانيا تعلن حالة الطوارىء الصحية لكبح كورونا

2020/10/25 | 21:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسبانيا الأحد تطبيق حالة الطوارئ الصحية حتى أيار، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأضاف سانشيز أن حالة الطوارئ تترافق مع حظر التجول في عموم البلاد باستثناء جزر الكناري، وذلك سعيا للسيطرة على موجة كوفيد-19 الثانية.

وقال سانشيز في مداخلة تلفزيونية في ختام جلسة وزارية استثنائية "نمر بوضع صعب للغاية"، وذلك بعدما تخطت إسبانيا عتبة مليون إصابة بكوفيد-19 وتواجه طفرة وبائية تبدو خارجة عن السيطرة.



وتابع أن "حالة التأهب" (المعادلة لحال الطوارئ الصحية) تشكل "الإجراء الأكثر فعالية للتأثير على منحنى الإصابات".

وأكد أن حال التأهب تمتد في الأصل لـ15 يوما وفقا للدستور، مضيفا أنه سيطلب إلى البرلمان "تمديدها حتى بداية أيار/مايو"، ذاكرا تاريخ 9 أيار/مايو.

وبخصوص حظر التجول، أشار رئيس الوزراء الإسباني إلى أنه سيفرض بين الساعة 23:00 و6:00 صباحا مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة تبعا للظروف المحلية.

ولن تخضع جزر الكناري قبالة السواحل الشمالية الغربية لأفريقيا لهذه القيود نظرا إلى عدد الإصابات المحدود فيها، وفقا لسانشيز.

PUKmedia عن فرانس 24‌

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