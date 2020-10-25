رواد تويتر يهاجمون “أحلام” لدعمها النبي محمد ورفضها تصريحات الرئيس الفرنسي

2020/10/25 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تواصل الفنانة الإماراتية أحلام ، مشاركتها فى الحملة المُنددة لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي جاء فيها عدم تخليه عن الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ، والتى تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



وكتبت أحلام فى تغريدة لها موجها حديثها للرئيس الفرنسي قائلة :” سترحل يوماً وسترمى في […]

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