البت في لقاح كورونا الأمريكي سيكون في أوائل كانون الاول

2020/10/25 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي أن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيكون بحلول أوائل كانون الاول المقبل، لكن من غير المرجح أن تجري أي عملية تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.



وقال أنتوني فاوتشي، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”: “سنعرف ما إذا كان أحد […]

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