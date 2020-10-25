اعتقال احد ابرز عناصر ارهابي داعش بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار   

2020/10/25 | 21:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الاحد ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز عناصر التنظيم الاجرامي بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قوة امنية من مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة بالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلاله من اعتقال ابرز عناصر ارهابي داعش دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”، مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة اماكن بقية الارهابين”.

واوضح ان “المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب ويعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية لمشاركته مع عناصر عصابات داعش الاجرامية في مهاجمة القطعات العسكرية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على القضاء”.



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