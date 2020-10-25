مشهد ’مهيب’ في ساحة الحبوبي على أنغام النشيد الوطني (فيديو)

2020/10/25 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توافد مئات المحتجين إلى ساحة الحبوّبي في محافظة ذي قار، ضمن فعاليات الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها عدة محافظات، فيما رفعوا صور الضحايا، وطالبوا بالكشف عن قتلتهم. وأظهر مشهد مصور، تابعه "ناس" (25 تشرين الأول 2020)، ساحة الحبوبي - مركز الاحتجاجات في ذي قار- وهي تحتشد بمئات المتظاهرين، يرددون النشيد الوطني العراقي، فيما حملوا إنارات بأيديهم، بشكل جماعي.

من جانبها، أثنت قيادة عمليات سومر على "الصورة الحضارية" في التعبير عن مطالب متظاهري الناصرية، مؤكدة أن "التظاهرات سارت وفق التنسيق المسبق بين اللجان التنسيقية والاجهزة الامنية".

وقال قائد عمليات سومر اللواء الركن عماد مجهول في لقاء بثته إحدى الإذاعات المحلية، وتابعه "ناس" (25 تشرين الأول 2020)، إن "التظاهرات في محافظة ذي قار تجري بسلمية وبتعاون تام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين".

وأكد أن "هناك تنسيقا مسبق بين الاجهزة الامنية وقيادة شرطة ذي قار قبل ثلاثة أيام من موعد انطلاق التظاهرات وهي جرت وفقا لهذا التنسيق".

وشهدت ساحة الحبوبي، ظهر اليوم، فعاليات احتجاجية تضمنت مسيرات وهتافات حملت المطالب الأساسية لحراك تشرين.

ورصد "ناس"، (25 تشرين الأول 2020)، مقاطع مصورة من الساحة التي غصت بحشود المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى.

وأعلن متظاهرو ذي قار جملة من المطالب ابرزها كشف قتلة المتظاهرين، فيما اكدوا على استمرار التظاهرات السلمية والحفاظ على الممتلكات العامة.

وقال المتظاهرون في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2020) إن " مطالبنا تتركز في:

1- الاسراع في كشف قتلة المتظاهرين والناشطين في عموم العراق واطلاق سراح المغيبين والمختطفين.

٢- تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات وباشراف أممي لضمان سير العملية الانتخابية العادلة والنزية .

٣- حسم ملف قانون المحكمة الاتحادية والمصادقة عليه واكمال نصابه القانوني لكي يتسنى لها المصادقة على الانتخابات المبكرة وحل البرلمان الفاسد.

٤- تفعيل قانون الاحزاب وحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات المسلحة التي شاركت بقتل المتظاهرين السلميين".

وفيا يخص الحرام الشعبي أكد البيان على :

"١- السلمية التي كانت سلاح المتظاهرين منذ الوهلة الاولى الى يومنا هذا ولانختار طريقا غيرها ولأي سببٍ كان.

٢- الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة ونرفض كل اشكال التخريب التي يقوم بها المخربين والمندسين من عملاء الاحزاب والتيارات الفاسدة وغيرها .

٣- التعاون التام مع الاجهزة الامنية في حفظ النظام والسلم الاهلي وعدم قطع الطرق والجسور".

وأشار بيان الحبوبي إلى "دعم وتأييد المتظاهرين في المحافظات المنتفضة الذين اقدموا على الاعتصام امام ابواب الخضراء".

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