2020/10/25 | 21:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبهة السنية تتحرك لـ"إصلاح" البرلمان وتنتخب النجيفي رئيساً لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/25 | 21:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة السنية تتحرك لـ"إصلاح" البرلمان وتنتخب النجيفي رئيساً لها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة السنية تتحرك لـ"إصلاح" البرلمان وتنتخب النجيفي رئيساً لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).