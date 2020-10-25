الصين.. 137 إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض

2020/10/25 | 21:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت الصين عن رصد 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لم تسجل لدى أصحابها أعراض المرض، وذلك في منطقة سنجان ذاتية الحكم شمال غربي البلاد التي تقطنها أقلية الأويغور المسلمة.

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