الاتحاد الاوربي يراقب عمليات تبيض اموال لمسؤولين في الاقليم

2020/10/25 | 22:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبات برلمانية بتشريع قانون استعادة الاموال المهربة السليمانية – الصباح الجديد – باس اركوازي بينها جزر الكاريبي وبنما ومالطة وقبرص ودول في الاتحاد الوربي، دول باتت وجهة مضمونة لعمليات تهريب وتبييض اموال منظمة يقوم بها مسؤولون في العراق واقليم كردستان بهدف اخفاء رؤس امالهم، التي حصصلوا عليها ببطرق غير شرعية.رغم ان حجم الاموال المهربة ...

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