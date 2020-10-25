بتمويل من الأمم المتحدة ..افتتاح ردهة جديدة في كربلاء لمرضى كورونا

2020/10/25 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أعلنت رئيسة الوكالة الدولية والممثلة المقيمة للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP الدكتورة زينة علي احمد، مساء الأحد ، عن افتتاح ردهة العزل الخاصة لمرضى كورونا في كربلاء والتي جهزت من قبل الوكالة.



وقالت الدكتورة زينة علي أحمد في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء حظيت بثلاث مشاريع […]

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