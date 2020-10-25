2020/10/25 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغلاق خمسة جسور وقيام متظاهرين بإلقاء قنابل على الأجهزة الأمنية ومحاولة إختراق الجمهورية الداعون للإصلاح يجدّدون الإحتجاج للمطالبة بوطن خال من الفساد والمحاصّصة بغداد – حمدي العطار المحافظات – مراسلو(الزمان) خرج امس آلاف العراقيين الى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة في بغداد، لتجديد الاحتجاج على عجز السلطات عن القيام […]

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