2020/10/25 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة والزوراء حبايب والديوانية تفوز في إفتتاح الممتاز بغداد – ساري تحسين حسم التعادل الايجابي امس الاحد، مباراة ديربي بغداد بين فريقي الشرطة والزوراء بهدف لكل منهما، في قمة افتتاح الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وافتتح فريق القيثارة الخضراء أهداف المباراة عن طريق اللاعب امجد عطوان في الدقيقة 21 ولم […]

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