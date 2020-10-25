العمليات المشتركة تعلن عن خطة لحماية 4 أهداف بالتزامن مع عودة التظاهرات

2020/10/25 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، الأحد، 25 تشرين الأول، 2020، عن أبرز الخطط التي يتم تطبيقها من قبل القوات الأمنية لحماية التظاهرات والممتلكات العامة بالتزامن مع عودة المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من المحافظات.

وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "منذ اللحظة الأولى التي اعلن فيها القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اوامره لتوفير الحماية للمتظاهرين، شرعت القوات الأمنية بالنزول إلى محيط ساحات التظاهر مع التشيديد على حظر السلاح فيها، وبناء اطواق بشرية من مختلف القوات لحماية المتظاهرين".

واضاف أن "القوات الأمنية ركزت على حماية اهداف مهمة في البلاد منها أربع هي البنوك والمصارف والمطارات والبعثات الدبولماسية والسفارات"، مبينا أن "القوات الأمنية اعتقلت عددا من المتظاهرين الذين يحملون آلات حادة وزجاجات حارقة".

واشار الخفاجي إلى أن "قيادة عمليات بغداد وجهت قواتها بضرورة التعامل الحسن مع المتظاهرين وتوزيع الماء والدواء عليهم مع توفير احتياجاتهم ومساعدتهم للوصول إلى اماكن التظاهر".

وبين أن "هنالك مراقبة جوية وارضية لمتابعة اي خرق أمني قد يحدث في أماكن التظاهر والاماكن الحيوية".

وفي وقت سابق، اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، وقوع هجوم برمانات يدوية استهدف القوات الامنية وسط بغداد.وقال اللواء رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين".واضاف "وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم، الا انه ومع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و 30 من منتسبي فوج طوارئ الثاني".واشار "ومازالت هذه المجموعة تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناتي الملتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد، في حين تواصل القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها وهذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون"، مؤكدا بالقول "سوف تستمر قواتنا الامنية في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة".

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