الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ

2020/10/25 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أحبطت قوات الحشد الشعبي، الاحد، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في قاطع العيث بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ، إن قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي أحبطت، مساء اليوم، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في تل اكصيبة شرق قضاء الدور ضمن قاطع العيث، مبينا أن التعرض كان من جهة مطيبيجة.



وأضاف تم الرد على مصدر النيران ويجري حاليا تفتيش وتأمين منطقة التهديد./انتهى9

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