2020/10/25 | 22:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب العراقي، يوسف الكلابي، ان أعضاء البرلمان يستعدون لاتخاذ موقف حاسم للرد على تطاول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الرسول الاكرم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يتخذ موقفا غير مسبوقا للرد على ماكرون) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يتخذ موقفا غير مسبوقا للرد على ماكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).