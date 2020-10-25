فرنسا.. اتهام شاب بـ

2020/10/25 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم شاب فرنسي من أصول شيشانية بـ"تمجيد الارهاب"، بعد وضعه علامة اعجاب على صورة مروعة على موقع تويتر تظهر جثة مدرس التاريخ الفرنسي سامويل باتي، وفق ما أفادت السلطات الفرنسية، الأحد.

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