أكبر متاهة مائية في الصين

2020/10/25 | 22:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع حلول فصل الخريف، يبدأ لون القصب في حديقة بحيرة دازونغ الوطنية للأراضي الرطبة في يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو يتحول تدريجيا إلى اللون الأصفر، حيث يسافر السياح عبر متاهة القصب بالقوارب للاستمتاع بمناظر الخريف الخلابة.

تبلغ المساحة الإجمالية للمتاهة أكثر من 14000 متر مربع، ويمثل كل من سطح الماء ومنطقة القصب نصفها.



هناك ثلاثة ممرات مائية رئيسية في المتاهة، يبلغ إجمالي طولها 7650 مترا، وتعتبر "أكبر متاهة قصب مائية في الصين".

PUKmedia عن CGTN Arabic‌

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