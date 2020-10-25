2020/10/25 | 22:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت المنصة الرقمية “شاهد”، الإعلان الرسمي لمسلسلها الأضخم “نمرة اتنين”، الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب ، ومن المقرر أن يبدأ عرضه 29 أكتوبر الجاري.



مسلسل “نمرة اتنين” وهو عمل درامي يتم تقديمه من خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين […]

التدوينة فيديو..



إنطلاق عرض مسلسل “بين اتنين” عبر منصة شاهد..



الخميس القادم ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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