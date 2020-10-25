التميمي تصدر بيانا بشأن تصريحات عن 'تخفيض رواتب الموظفين والعسكريين'

2020/10/25 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انكرت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، الأحد، انها طالبت بتخفيض رواتب الموظفين والقوات الأمنية وذلك في تصريحات نسبت لها.





وقال المكتب الإعلامي للنائبة في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (25 تشرين الاول 2020)، إنه "ظهرت حملات منظمة تستهدف تضليل الرأي العام بسبب مواقف الدكتورة ماجدة التميمي من محاربة الفاسدين، إذ عمدوا إلى نشر تصريحات مزورة ومفبركة في عدد من الصفحات الالكترونية التابعة للفاسدين تدعي أن (النائبة عن اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي تطالب بتخفيض رواتب الموظفين والقوات الأمنية بسبب الأزمة المالية)".

وأضاف البيان أنه "من أجل ايضاح الحقائق نود أن نبين عدم وجود هكذا تصريح للسيدة النائب وأن التصريحات الرسمية تصدر عبر مواقعنا الرسمية فقط"، مطالبا "جميع المواطنين عدم تداول الاخبار المفبركة ونحن مسؤولين فقط عن التصريحات المنشورة في صفحاتنا ومواقعنا الرسمية عدا هذا يعتبر أي تصريح مزورا".

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