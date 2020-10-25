انتخاب النجيفي رئيسا للجبهة العراقية البرلمانية

2020/10/25 | 22:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت الجبهة العراقية البرلمانية مساء الاحد ، عن انتخاب أسامة عبد العزيز النجيفي رئيسا للجبهة “.

وقالت الجبهة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،”استكمالا لمؤتمر الجبهة العراقية البرلمانية الذي عقد يوم أمس الأول ، فقد عقدت قيادة الجبهة المكونة من :1.



المشروع العربي2.



الجماهير الوطنية3.



جبهة الإنقاذ والتنمية4.



الحزب الإسلامي5.



الكتلة العراقية المستقلة

واوضح البيان ان” اجتماعا مساء يوم الأحد الخامس والعشرين من تشرين الأول 2020 بحث الوضع السياسي والبرلماني ، ونوقشت التحديات التي تواجه البلد ، وما تتطلبه من جهد دؤوب لتفكيك المشاكل والأزمات للوصول إلى حلول من شأنها أن تنسجم مع إرادة العراقيين وتمنحهم الأمل والثقة بالمستقبل ، وتؤكد وحدة البلد وتعاضد أبنائه”.

واضاف البيان ” أمام حقيقة الأزمات ، وشحوب الحلول أو افتقادها ، كان لا بد من حركة برلمانية نشطة تراعي وضع الملايين الذين عانوا من الأزمات ، مبينا ” بعد دراسة مستفيضة للوضع العام ، قررت قيادة الجبهة العراقية ، ما يأتي :

1.



ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية بما يؤهلها لأداء وطني كفء بعيدا عن الاستحواذ والهيمنة .2.



التفاهم والتعاون مع القوى والأحزاب لتحقيق الغرض أعلاه.3.



تم انتخاب السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيسا للجبهة العراقية.4.



دعوة الهيأة العامة للاجتماع يوم غد لانتخاب رئيس الكتلة البرلمانية ونائبه ومقررها والناطق الرسمي لها.5.



الانفتاح على القوى السياسية لشرح أهداف الجبهة وآليات عملها عبر وفود تشكلها قيادة الجبهة .

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