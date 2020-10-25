ديالى تعلن قرب اطلاق 15 فرصة استثمارية مهمة في 5 قطاعات حيوية

2020/10/25 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلنت دائرة استثمار ديالى، الاحد، عن قرب اطلاق 15 فرصة استثمارية مهمة في 5 قطاعات حيوية.

وقال مدير استثمار ديالى كريم العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “دائرته استكملت الجزء الاكبر من الاجراءات الادارية والتظيمية لاطلاق 15 فرصة استثمارية في 5 قطاعات حيوية ومهمة ابرزها الاسكان والزراعة والصناعة والسياحة”.

واضاف، ان “اطلاق الفرص سيكون في نهاية الربع الاخير من لعام الجاري مؤكدا بان الفرص مهمة ولدينا تفاءل بانها ستجذب اليها شركات ومستثمرين خاصة مع استقرار الاوضاع الامنية في اغلب مناطق ديالى مؤكدا بان الاستثمار عامل حيوي في جذب رؤؤس الاموال ودفع الاسواق للانتعاش ناهيك عن تاثيره البالغ في امتصاص نسبة ليست قليلة من العاطلين عن العمل”.

واشار الى ان “ديالى تتميز بعوامل مهمة في البعد الاستثمارية منها الموقع الجغرافي وقربها من طرق محورية بالاضافة الى الطلب على مفردات الاستثمار”.انتهى 25ف

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